Mersin'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü
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Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
O.A. idaresindeki 70 E 0055 plakalı yolcu otobüsü, D-400 kara yolu Kabasakallı Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Nuray Çomak'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Nuray Çomak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otobüs şoförü O.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel