Mersin'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde, İstanbul'dan Şırnak'a giden bir şehirler arası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü, yolcuları tahliye ederek durumu acil servise bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'dan Şırnak'a giden Ç.K. yönetimindeki otobüsün motor bölümü, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Karakütük mevkisinde alev aldı.

Aracı güvenlik şeridinde durduran sürücü, 34 yolcuyu tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
500
