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Mersin'de Yolcu Otobüsünde 1.5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de Yolcu Otobüsünde 1.5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Tarsus ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Otobüs firmasına 16 bin 420 lira para cezası verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü ilçe girişinde durduruldu.

Aracın bagajında yapılan aramada 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Otobüs firmasına 16 bin 420 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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