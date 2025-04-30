Mersin'de Yolcu Otobüsünde 1.5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Tarsus ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Otobüs firmasına 16 bin 420 lira para cezası verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü ilçe girişinde durduruldu.
Aracın bagajında yapılan aramada 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Otobüs firmasına 16 bin 420 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel