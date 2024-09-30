Mersin'de Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 4 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.G'nin kullandığı 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Karakütük Mahallesi civarında, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada otobüs sürücüsü M.G, muavin H.B, yolcular D.Z. ve S.A. yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.