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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Vali Pehlivan, kazanın nedeninin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu belirtti.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine giden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Pehlivan, otobüste 3 mürettebat ve 40 yolcunun bulunduğunu, kaza sırada bölgede yağış olduğunu ve tünel çıkışında aracın virajda kayarak şarampole devrildiğini kaydetti. Kaza yerinde incelemelerin sürdüğünü ifade eden Vali Pehlivan, "Kaza Mersin İl Merkezine yaklaşık 170 km mesafede, Aydıncık İlçemizin Yenikaş Mahallesi sınırlarında meydana geldi. 40 yolcu, 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve ilimiz merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

Vali Pehlivan, kazanın tek taraflı olduğunu tünel içi ve otobüsteki araç kamerasının da incelemeye alındığını kaydetti.

Kaza nedeniyle karayolunda da uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün vinç yardımıyla çekilip, yolda temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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