Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı

Vali Pehlivan, kazanın tek taraflı olduğunu tünel içi ve otobüsteki araç kamerasının da incelemeye alındığını kaydetti.

Kaza nedeniyle karayolunda da uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün vinç yardımıyla çekilip, yolda temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.