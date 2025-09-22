Haberler

Mersin'de Yolcu Minibüsünde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Erdemli ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü, yolcuları tahliye ederek durumu bildirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde yolcu taşımacılığı yapan V.Ş. idaresindeki 33 M 6055 plakalı minibüsün motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracı yol kenarında durdurup aralarında öğrencilerin de olduğu yolcuları tahliye eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüste hasar oluştu.

