Mersin'de Yolcu Minibüsü Sulama Kanalına Düştü: 10 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu minibüs sulama kanalına düştü. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı ve toplamda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile çarpışan yolcu minibüsünün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişinin yaralandığı kaza anının, yoldan geçen başka bir aracın yol kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel