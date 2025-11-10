Haberler

Mersin'de Yolcu Minibüsü Sulama Kanalına Düştü: 10 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu minibüs sulama kanalına düştü. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı ve toplamda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile çarpışan yolcu minibüsünün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişinin yaralandığı kaza anının, yoldan geçen başka bir aracın yol kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
