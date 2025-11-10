Haberler

Mersin'de Yolcu Minibüsü Sulama Kanalına Düştü: 10 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan yolcu minibüsü, sulama kanalına düşerek 10 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ve minibüsteki yolcular hastaneye kaldırıldı.

2) OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN YOLCU MİNİBÜSÜ, SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 10 YARALI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan yolcu minibüsü, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil ve minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi D-400 kara yolu Yeni Hal kavşağında meydana geldi. T.T. (55) idaresindeki içinde 9 yolcu bulunan 33 APE 854 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs,E. K. yönetimindeki 33 PP 399 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Götüntü Dökümü

- Olay yerinden görüntüler

- Kaza yapan araçlardan görüntüler

- Kalabalıktan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: MERSİN

3) NAZİLLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Mehmet Yağcıoğlu, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nazilli-Aydın kara yolunda meydana geldi. B.B. yönetimindeki 09 AOR 439 plakalı otomobil, bisikletli Mehmet Yağcıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yağcıoğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yağcıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.B'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-Çarpan otomobilden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Olay yerinden incelemelerden görüntü

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), -

4) MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA 4 AKRABASINI BIÇAKLA YARALI

KAYSERİ'de miras meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada Ş.P., 4 akrabasını bıçakla yaraladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. Akrabalarının bulunduğu bağ evine gelen Ş.P. iddiaya göre, miras meselesi nedeniyle akrabaları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P, cebinden çıkardığı bıçakla akrabaları İ.T, D.T, Ş.P. ve Y.P'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılırdan Ş.P. ve Y.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ş.P. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Ş.P.'yi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
