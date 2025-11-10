Mersin'de Yolcu Minibüsü Sulama Kanalına Düştü: 10 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil ile çarpışan yolcu minibüsü sulama kanalına düştü. Kazada toplam 10 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi D-400 kara yolu Yeni Hal kavşağında meydana geldi. T.T. (55) idaresindeki içinde 9 yolcu bulunan 33 APE 854 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs,E. K. yönetimindeki 33 PP 399 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
