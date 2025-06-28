Mersin'de Yol Kenarında Otomobilin Çarptığı Şahıs Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Mut ilçesinde, yol kenarında park halindeyken otomobilin çarptığı Durmuş Şıkşık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazaya karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Mersin'in Mut ilçesinde yol kenarında otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkisinde, aracını yol kenarına park edip inen Durmuş Şıkşık'a sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin ihbarı bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şıkşık, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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