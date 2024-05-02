Mersin'de yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı
Mersin'in Erdemli ilçesinde Haydar H'ye ait 2 katlı evde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak evde hasara neden oldu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Elvanlı Mahallesi'nde Haydar H'ye ait 2 katlı evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.