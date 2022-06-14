Mersin'de yıldırım isabet eden 10 küçük baş hayvan telef oldu Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 10 küçük baş hayvan telef oldu. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 10 küçük baş hayvan telef oldu. Sarıkavak Mahallesi Çaltılı mevkiinde hayvanlarını otlatan Kürşat Dikmen'e ait 10 küçük baş hayvana yıldırım isabet etti. Dikmen, telef olan hayvanları için rapor tutturdu. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Çamlıyayla Mersin Güncel Haberler

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