Mersin'de Yılbaşı Huzur ve Güven Uygulaması

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince yılbaşında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, yılbaşında vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde kontrol noktaları oluşturdu, araçlar ve vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Devriye ekiplerinin de görev yaptığı uygulamada, trafikte olası kazaların önüne geçmek amacıyla alkol denetimleri yapıldı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılamaları için tüm ekip olarak görev yaptıklarını belirterek, bu tür uygulamaların devam edeceğini kaydetti.