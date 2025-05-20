Mersin'de Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı

Mersin'de Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı
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Tarsus ilçesinde bir evin alt katında bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, özel aparat kullanarak yılanı güvenli bir şekilde yakaladı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin alt katında yılan gören ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Evin içindeki yılanı özel aparat ile yakalayan itfaiye görevlileri, hayvanı gözetim altına alıp, daha sonra doğaya saldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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