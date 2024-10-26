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Mersin'de Yıkım Sırasında Düşen Molozlar Kurs Binasına Hasar Verdi

Mersin'de Yıkım Sırasında Düşen Molozlar Kurs Binasına Hasar Verdi
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde yıkılan eski alışveriş merkezinden düşen molozlar, yanındaki yabancı dil kursunun duvarına isabet ederek hasara yol açtı. Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye, yıkım çalışmasına önlem almadığı gerekçesiyle firmanın durdurulması için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yıkımı yapılan eski alışveriş merkezinden düşen molozlar yandaki kurs binasında hasara neden oldu.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki 5 katlı metruk binada iş makineleriyle yürütülen çalışma sırasında düşen molozlar, yabancı dil kursunun duvarına isabet etti.

Öğrencilerin bulunmadığı sırada meydana gelen olayda duvarın bir bölümü yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler alışveriş merkezi ve kurs binasının çevresine güvenlik şeridi çekti.

Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Berna Dinç, AA muhabirine, metruk alışveriş merkezinin yıkım çalışmasının 4 Ekim'de başladığını söyledi.

Daha önce vatandaşların toz şikayeti üzerine denetim yaptıklarını belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Firmanın gerekli önlemler almadan yıkıma devam ettiğini görmemiz üzerine çalışmaları durdurmaları için tebligatta bulunduk. Bu sabah da zabıta ekipleri gidip yıkımı durdurdu ancak buna rağmen çalışmalara devam ettiler. Sonra da bu olay gerçekleşti. Belediyenin durdurma kararına uymadıkları için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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