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Mersin'de Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye Rekor Ceza

Mersin'de Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye Rekor Ceza
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Mersin'de jandarma ekipleri, otoyolda durdurdukları bir otomobilde yetkisiz çakar ve siren sistemi tespit etti. Sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi ve aracın trafikten men edilmesine karar verildi.

Mersin'de otomobilinde yetkisiz çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) denetim sırasında çakar kullanan bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki incelemede, ön panjur kısmında bulunan çakar lambanın ve siren sisteminin yetkisiz olduğu belirlendi.

Sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Otomobil 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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