Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"

Mersin'de Yerli İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' Tanıtıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen etkinlikte, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen tamamen yerli İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' tanıtıldı. Vali ve diğer protokol üyeleri aracın performansını izledi.

Mersin'de, İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' tanıtıldı

MERSİN - Mersin'de, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' tanıtıldı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN', Mersin sahilinde gerçekleştirilen test sürüşü ile tanıtıldı. Galatasaray Meydanı sahilinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da katıldı. Protokol üyeleri, etkinlik kapsamında önce İDA'nın Mobil Kontrol Aracını inceledi. Ardından, OKHAN sahil güvenlik ve polis botu eşliğinde test sürüşü gerçekleştirdi. Vali Pehlivan ve beraberindekiler, aracın performansını izleyerek test sürüşünü takip etti.

"Tamamen yerli ve milli olarak üretildi"

Projeyi geliştiren savunma sanayi şirketinin genel müdürü Hakan Kayacı, İnsansız Deniz Aracı OKHAN'ın tamamen yerli ve milli olarak üretildiğini belirterek, "İnsansız Deniz Aracı, bizim 10 yıl önce başlattığımız bir proje. İnsansız deniz aracımız, şu anda dünyada ihracat yapabilecek düzeye gelmiş bir ürünümüz. Bu ürüne süreç olarak baktığımızda, teknolojik olarak baktığımızda tamamen yapay zeka, tamamen yerli, tamamen milli üretim. Bu ürünü Mersin'de, bu bölgede ürettik. Biz, Türkiye'de Anadolu Kaplanları şeklinde ilerliyoruz. Çünkü bu bölgede savunma sanayisinin güçlenmesi, vatanımıza ve ülkemize hizmet edebilecek en iyi ürünleri üretebilme çabasını gösterebiliyoruz" dedi.

"Ürün tam otonom olarak hizmet veriyor"

İnsansız hava raçlarında olduğu gibi ihracatta Türkiye'nin adını duyurabilmek ve savunma sanayinde güçlü bir yere gelebilmek içi ilerlemekte olduklarını vurgulayan Kayacı, "Ürün, Sahil Güvenlik Komutanlığı nezdinde sürekli testler yapılarak ilerlemiş durumda. Tam otonom olarak çalışan ürün, hedefine ulaşabilmek için önüne çıkabilecek engellerden yapay zeka ile rotasını değiştirerek kurtulup, görevini tamamlayıp geri dönüyor. Dört deniz şiddetine karşı güvenli bir şekilde seyir görevlerini yapabiliyor. Gece seyirlerini yapabiliyor. Termal kameralar, üzerindeki radar ve algılayıcılarla ürün tam otonom olarak hizmet veriyor. Bizim buradaki asıl ulaşmayı hedeflediğimiz nokta, İHA'larda olduğu gibi ihracatta Türkiye'nin adını duyurabilmek. Savunma sanayinde çok güçlü yerlere gelebilmek için ilerlemekteyiz. Biz, İHA'lardaki başarının İDA'larda fazlasıyla görülecek şekilde kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Mersin'de Yerli İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' Tanıtıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Güncel
img

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
img

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!
img

Türkiye'de örneği yok! Gören şaşkına dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.