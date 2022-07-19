Mersin'de yerel gazeteyi kurşunlandığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Mersin'de yerel gazeteyi kurşunlandığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de yerel gazeteyi kurşunlandığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel bir gazetenin ofisini kurşunladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel bir gazetenin ofisini kurşunladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir yerel gazetenin ofisinin kurşunlandığı, kapı ve camlarının kırıldığı iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledikten sonra bir şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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