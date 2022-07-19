Mersin'de yerel gazeteyi kurşunlandığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel bir gazetenin ofisini kurşunladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel bir gazetenin ofisini kurşunladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir yerel gazetenin ofisinin kurşunlandığı, kapı ve camlarının kırıldığı iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledikten sonra bir şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel