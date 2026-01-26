Mersin'de 10. Tematik Kış Kampı 'Yeni Medya ve İletişim' temasıyla başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından bu yıl 10'uncusu organize edilen "Tematik Kış Kampları" kapsamında Mersin'de düzenlenen "Yeni Medya ve İletişim Kampı" başladı.

Farklı illerde Kredi ve Yurtlar bünyesindeki yurtlarda kalan 150 kız öğrencinin katılımıyla düzenlenen kampın açılış töreni, Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda yapıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz, programdaki konuşmasında, Mersin'de tarih boyunca çeşitli kültürlerin birlikte yaşadığını söyledi.

Yeni medya ve iletişim konularının, çok sesli, dinamik, gelişen ve dönüşen bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Öz, şöyle konuştu:

"Yeni medya artık yalnızca içerik üretilen bir alan değil fikirlerinizi duyurduğunuz, kimliğinizi inşa ettiğiniz ve dünyayla bağ kurduğunuz bir mecra olmuştur. Bu programda edineceğiniz her bilgi, kuracağınız her bağlantı gelecekte atacağınız adımlar için birer güçlü başlangıç olacaktır."

RTÜK Üyesi Davulcu konferans verdi

Programın ilk dersine konuk olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, "Dezenformasyon Çağında Yeni Medya ve Gençlik" başlıklı konferans verdi.

Davulcu, RTÜK'ün araştırmalarına göre gençlerin yüzde 76'sının günlük ortalama 6 saat sosyal medyayla ilgilendiğini belirtti.

Yeni medyanın kontrollü ve topluma zarar verilmeden kullanılmasının önemini vurgulayan Davulcu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni medyanın avantajları, dezavantajları, fırsatları ve zorlukları var. Şayet siz bunu olumlu yönde, iyi niyetle kullanırsanız bazen bir tıkla milyonlara iyilik yayabilirsiniz. Siz bunu olumsuz yönde kullanırsanız, bir tıkla milyonlara kötülük yayabilirsiniz. Çok fazla ses, görüntü, gürültü var. Nitelikli, doğru bilgiyi temin etmek zorlaştı. Sabahtan akşama kadar binlerce bilgiyle karşı karşıyayız. Dünyanın dört yanından geliyor bu bilgiler. Bunu kontrollü hale getirebilmenin yolu sosyal medya, internet ve iletişim kanallarıyla olan ilişkinizi, süresini, programın niteliğini gözden geçirmek."

Davulcu, dijital ayak izi nedeniyle gençlerin sosyal medyada dikkatli hareket edip ulaştıkları bilgileri sorgulaması gerektiğine dikkati çekti.

RTÜK'ün çalışmaları hakkında da bilgi veren Davulcu, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Çeşitli tematik geziler, bilgi yarışması, konferans, söyleşi ve spor etkinliklerinin düzenleneceği kamp, 30 Ocak'ta sona erecek.