Mersin'de Yeni Bir Kütüphane Açıldı: Akdeniz Bilgi Limanı

Mersin'de Yeni Bir Kütüphane Açıldı: Akdeniz Bilgi Limanı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, aynı anda 60 öğrenciye hizmet verebilecek 'Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Açılışta kitap okumanın faydaları vurgulandı ve kütüphanenin gençler için önemli bir mekân olacağı ifade edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde aynı anda 60 öğrenciye hizmet verebilecek "Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı.

Valiliğin himayesinde Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan Turgutreis Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, programda yaptığı konuşmada, kitap okumanın faydalarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Gençlerin böyle bir ortama gelip vakit geçirmeleri kadar güzel bir şey yok. Akdeniz Kaymakamlığı vermiş olduğu bu imkanlarla Mersin'in bütünlüğünü, kardeşliğini ve ruhunu kazandıracak çalışmaya imza atmış olacak. Okuyalım, bu bir başlangıç olsun. Mersin'de bunu kampanyaya dönüştürelim."

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de kütüphanenin aynı anda 60 öğrenciye hizmet vereceğini belirtti.

Ziyaretçilerin kütüphanede sınırsız internetten de yararlanabileceğini dile getiren Şener, "Bunun yanı sıra millet bahçesinde de gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız için benzer mekanlar hayata geçirmeyi planlıyoruz. Burası bizim için öncü oldu. Bundan sonra daha güzel hizmetlere imza atacağımızı düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Mersin Valisi Atilla Toros'un katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Törenin devamında protokol üyeleri, kütüphanede vakit geçiren öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Görgüsüz fenomen Maliye'nin radarında

Görgüsüz fenomen radara girdi
