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Mersin'de Yediemin Otoparkında Araç Hırsızlığı Operasyonu

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Mersin'de yediemin otoparkındaki bazı araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki otoparkta bulunan araçlardan bazılarının parçalara ayrıldıktan sonra satıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 11 motosiklet, otomobil ve motosiklet parçaları ile çok sayıda akü ele geçirildi.

Mersin'de yediemin otoparkındaki bazı araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki otoparkta bulunan araçlardan bazılarının parçalara ayrıldıktan sonra satıldığı belirlendi.

Çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde 11 motosiklet, otomobil ve motosiklet parçaları ile çok sayıda akü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Operasyon Jandarma Erdemli Mersin Güncel Haberler

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