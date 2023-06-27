Mersin'de Yaz Sezonu Ulaşım Hizmetleri Artırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimine girilmesiyle birlikte nüfusu artan kırsal mahallere ve kent merkezine uzak sahil bandına vermiş olduğu ulaşım hizmetlerine ek seferler ekledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren belediye otobüsleri; Gözne, Ayvagediği, Arslanköy ile Çamlıyayla, Erdemli, Taşucu ve Gülnar gibi birçok bölgeye seferlerini artırdı.

Yaz mevsimine girilmesi ve okulların da tatil olması sebebiyle kent merkezindeki nüfusun, yaylalara veya ilçelerdeki sahillere doğru yöneldiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, "Mersin çok sıcak bir iklime sahip olduğundan dolayı, vatandaşlarımız yazın kent merkezinden kırsal kesimlere ve sahil bandına gidiyor. Bu yüzden şehir merkezindeki yolcu yoğunluğu da azalıyor. Alınan yeni otobüslerle güçlendirdiğimiz toplu taşıma araçlarımızın hem hafta içi, hem de hafta sonu hizmet verecek şekilde sefer sayısını artırdık. Böylelikle, vatandaşlarımızın yaylalara ulaşımının daha rahat ve konforlu gerçekleşmesinin de önünü açtık" dedi.