Mersin'de Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Camiler Arası Futbol Turnuvası'nda oyuncular sahaya Türk ve Filistin bayrağıyla çıktı.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen turnuvanın final karşılaşması, Kalınören Lütfi Özdemir Parkı'nda oynandı.

Karşılaşmada takım oyuncuları sahaya Türk ve Filistin bayrağıyla çıktı.

Final maçında Malaklar Camisi Takımı, rakibi Otogar Camisi Takımını 6-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı konuşmada, bu turnuvanın yalnızca bir futbol etkinliği değil, aynı zamanda gençlerin kalbine ve ruhuna hitap eden, ahlakla, kardeşlikle ve değerlerle yoğrulmuş bir birliktelik olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.