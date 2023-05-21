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Mersin'de Yaylaya Yağan Kar Arıcıları Umutlandırdı

Mersin'de Yaylaya Yağan Kar Arıcıları Umutlandırdı

Güncel Haberler

Erdemli'de arıcıların bal üretimi yapacağı yaylaya karla karışık yağmur yağması, ürün rekoltesinde beklentiyi artırdı. Çiçeklerin yağışla beslenmesi, yaylaya göç edecek arıcıları bal rekoltesi için umutlandırdı.

Erdemli'de arıcıların bal üretimi yapacağı yaylaya karla karışık yağmur yağması, ürün rekoltesinde beklentiyi artırdı.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki 1700 rakımlı Evdilek Yaylası'nda etkili olan karla karışık yağmur, bitki örtüsünü beyaza bürüdü.

Çiçeklerin yağışla beslenmesi, yaylaya göç edecek arıcıları bal rekoltesi için umutlandırdı.

"Çok verimli bir sezon bekliyoruz"

Üreticilerden Celal Çay, gazetecilere, Toros Dağları'nın eteklerindeki yaylanın zengin florasıyla öne çıktığını anlattı.

Bal üretimi için son hazırlıkları yaptıklarını belirten Çay, "Bölgede kış biraz kurak geçmişti ama son dönemlerde Toroslar güzel yağış aldı. Yağışlar bizim için umut oldu. Bu yıl arıcılıkta çok verimli bir sezon bekliyoruz. Bahar yağmurları bitkileri suladı. Haziranda nektar salgılayacak bu bitkilerden arılarımız bal üretecek." dedi.

Çay, 2 hafta sonra kovanları yaylaya yerleştireceklerini, hazirandaki bal sağımına kadar bölgede mesai harcayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Erdemli Çay Güncel Haberler

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