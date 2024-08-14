Mersin'de Yayla Evinde Çıkan Yangın Söndürüldü

MERSİN'de yayla evinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Çayırekinliği Mahallesi Sığıryaylası bölgesinde bir yayla evinde çıktı. Mahmut Çınar'a ait tek katlı evde, kimsenin olmadığı bir sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın hızla yayıldı. Alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile yangın söndürülürken, yayla evi kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.