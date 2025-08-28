Mersin'de Yaya Geçidinde Otomobil Çarpması: Anne ve Kızı Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına bir otomobil çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AYJ 823 plakalı otomobil, Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Özel'den AK Parti ve MHP'ye çağrı: Samimi davetimdir, gelin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Leroy Sane'yi yıkan haber

Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Sane'yi yıkan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.