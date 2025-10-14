Haberler

Mersin'de Yaya Geçidinde Ortaokul Öğrencisi Yaralandı

Erdemli'de bir otomobilin yaya geçidinde çarptığı 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Olay, kaza anının güvenlik kameralarına yansıması ile kaydedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

M.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Alata Mahallesi D-400 kara yolundaki yaya geçidinden geçmeye çalışan ortaokul 6. sınıf öğrencisi V.T'ye (11) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

Kaza nedeniyle duran bir tıra da arkadan gelen kamyon çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

