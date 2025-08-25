Mersin'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden geçen motosiklete çarpan cipin sürücüsü gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde cipin yaya geçidinde çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.K'nin kullandığı yabancı plakalı cip, Akdeniz Mahallesi'ndeki yaya geçidinden D-400 kara yoluna geçmeye çalışan Nurettin Badas idaresindeki 33 AOS 708 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Badas'a, yoldan geçen bir hemşire tarafından kalp masajı yapıldı.
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Badas, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazanın ardından cip sürücüsü H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.