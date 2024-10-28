Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Yatak ve Baza İmalat Atölyesi Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin'de Yatak ve Baza İmalat Atölyesi Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir yatak ve baza imalat atölyesinde çıkan yangın, atölyeyi kullanılamaz hale getirdi. Yangın nedeniyle atölyedeki ürünler zarar gördü ve çevredeki bazı yapılar hasar gördü.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yatak ve baza imalatı yapılan atölye yanarak kullanılamaz hale geldi.

Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki Dursun Yıldırım'a ait atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangında atölyedeki yatak ve bazalar zarar gördü, iş yerinin üst katındaki ev ve sokaktaki minibüste hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri devam ediyor.

Atölye sahibi Dursun Yıldırım, gazetecilere, yangının çıkış nedenini bilmediğini söyledi.

Yangını duyar duymaz atölyesine geldiğini dile getiren Yıldırım, "Geldiğimde yanıyordu. Emeklerim gitti, başka bir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Yerel Haberler Toroslar Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Ekonomi Güncel mersin Yaşam Kaza

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı

Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick! (Benfica Rio Ave maçı) Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha fazladır? NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.