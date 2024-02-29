Mersin'de yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te belediye otobüsünde tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71), babası İ.T. ile darbettiği gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.O.T. (17), savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O.T. tutuklandı.

Olay

Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. ve eşi H.P'yi darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedilmiş, şikayet üzerine gözaltına alınan İ.T'nin tutuklanmış, oğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.