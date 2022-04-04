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Mersin'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Göçük Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hasan Kılıç'ı bir süredir görmeyen komşuları, evine girdikleri yaşlı adamı hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Hasan Kılıç, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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