Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de yaşayan Rus kadın, Müslüman oldu

Güncel Haberler

Mersin'de yaşayan Rus kadın, Müslüman oldu

Rus uyruklu Ksenia Bandareva, Mersin'in Silifke ilçesinde Müslüman olup "Nazlı" adını aldı.

Rus uyruklu Ksenia Bandareva, Mersin'in Silifke ilçesinde Müslüman olup "Nazlı" adını aldı.

Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak için kente gelen Bandareva, Silifke'ye yerleşti.

Araştırmaları sonucu İslam dinine geçmeye karar veren Bandareva, İlçe Müftülüğüne müracaat etti.

Bandareva, Silifke Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Silifke Müftüsü Mehmet Seri Doğru, "Nazlı" adını alan Bandareva'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim meali verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Silifke Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title