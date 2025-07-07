Mersin'de Yasak Ormanlık Alanda Piknik Yapan 4 Kişiye Para Cezası
Mersin'de orman yangınlarının önlenmesi için yasaklı alanda piknik yapan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
Mersin'de yangınla mücadele çalışmaları kapsamında, girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda piknik yaptığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilmiş olup şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım (para cezası) uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel