Haberler

Ali Yerlikaya: Mersin'de Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonunda 29 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonunda 47 şüpheliden 29'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 1.9 milyar TL'lik suç geliri tespit edildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 29'unun tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin şunları kaydetti:

" Mersin'de 'Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık' suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 Milyar 900 milyon TL'lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık, 29'u tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu. 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu.

Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı