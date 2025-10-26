Mersin'de Yasa Dışı Hint Keneviri Yetiştiren 4 Kişi Yakalandı

MERSİN'in Gülnar ve Mut ilçelerinde yasa dışı Hint keneviri yetiştiren 4 kişi yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda 4 şüphelinin uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma, düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bin 800 kök Hint keneviri bitkisi, 220 kilo kubar esrar, 1 kilo kokain, 414 sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Murat SÖZERİ Kamera: Mersin,