MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASINA 6 GÖZALTI - Haberler

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MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASINA 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli, gözaltına alındı.

MERSİN'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin elde edilen gelirin izini kaybettirmek için kripto paraya çevirdikleri de ortaya çıktı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddiasıyla harekete geçti. Şüphelilerin, iş yeri ve ofis olarak kullandıkları apartman dairesinde yurt dışındaki kişilerle internet üzerinden bağlantı kurdukları ve yasa dışı bahis oynadıkları tespit edildi. Ekipler, belirtilen adreslere operasyon düzenledi, baskınlarda çete lideri İ.K. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Polisin aramasında; 11 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca çağrı merkezi kurarak vatandaşları dolandırdığı, elde edilen gelirin izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASINA 6 GÖZALTI

MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASINA 6 GÖZALTI

MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASINA 6 GÖZALTI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Kripto, Bahis, Güncel, Haberler

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