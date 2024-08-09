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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de yapılan operasyonda yasa dışı bahis oynayan 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silahlar, para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayarak haksız kazanç sağlayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Adreslerde, 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 9 şarjör, 369 fişek, 45 bin dolar, 26 bin 650 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

mersin Güncel Haberler

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