Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 41 Gözaltı

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 41 Gözaltı
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Mersin'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

MERSİN'de, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken 9'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 41 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli, Aksaray, Muğla ve Muş'ta 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 41 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda; 78 cep telefonu, 64 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar, 5 dizüstü bilgisayar, 1 harddisk, 6 flaş bellek, 104 banka kartı ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden 32'si tutuklanırken, 9'ü da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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