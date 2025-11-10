Haberler

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Tutuklama

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 7 milyar TL'lik işlem hacmi belirlendi.

MERSİN'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında, toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin tarafından yasa dışı bahse karşı çalışma başlatıldı. Takipli çalışma sonucunda yasa dışı bahis suçuna karışan, imkan sağlayan, teşvik eden ve para nakline aracılık etme niyetiyle banka hesaplarını kullandıranlara yönelik 46 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında, toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 49 cep telefonu, 47 sim kart, 2 hafıza kartı, 5 laptop, tablet, 3 hard disk, 2 usb bellek ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin 6'sı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin 17'si tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.