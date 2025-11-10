Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Tutuklama

MERSİN'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında, toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin tarafından yasa dışı bahse karşı çalışma başlatıldı. Takipli çalışma sonucunda yasa dışı bahis suçuna karışan, imkan sağlayan, teşvik eden ve para nakline aracılık etme niyetiyle banka hesaplarını kullandıranlara yönelik 46 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında, toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 49 cep telefonu, 47 sim kart, 2 hafıza kartı, 5 laptop, tablet, 3 hard disk, 2 usb bellek ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin 6'sı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin 17'si tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.