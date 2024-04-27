Üye Girişi
Haberler

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Emniyet tarafından yapılan incelemelerde ise 450 milyon liralık para transferi tespit edildi.

Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri öne sürülen 35 kişinin kimliği belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, 31 cep telefonu, 31 SIM kart, dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemelerde, 450 milyon liralık para transferi tespit edildi.

Emniyete götürülen 35 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Güvenlik Suç Operasyon Hukuk Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title