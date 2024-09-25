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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 18 Tutuklama

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Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda toplam 51 şüpheli gözaltına alındı, 18 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silahlar ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis ve dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 51 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Kent genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 zanlı yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar ve mühimmatları ile pos cihazları, sahte bandrol, 480 bin lira ve 900 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 27'si serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda yakalanan "silahlı tehdit" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.T'nin de cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

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