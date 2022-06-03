Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı - Haberler

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Güncel
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

MERSİN'de, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Silifke ve Erdemli ilçelerinde internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine üyelik vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 13 şüpheliyi tespit etti. Eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aradamada yasa dışı bahisten elde edilen 37 bin 360 TL, 50 euro ve 4 çeyrek altın ele geçirildi. Çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el koyuldu.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Jandarma Güncel Haberler

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