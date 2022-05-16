Mersin'de yasa dışı avlanan balıkçıya para cezası verildi - Haberler

Mersin'de yasa dışı avlanan balıkçıya para cezası verildi
AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 742 lira ceza uygulandı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 742 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde su altı tüfeğiyle avlandığı tespit edilen balıkçıya 742 lira ceza kesildi.
AA / Serkan Avci - Güncel