Mersin'de yasa dışı avlanan balıkçıya para cezası verildi - Haberler

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Mersin'de yasa dışı avlanan balıkçıya para cezası verildi

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de yasa dışı avlanan balıkçıya para cezası verildi

Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 742 lira ceza uygulandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 742 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde su altı tüfeğiyle avlandığı tespit edilen balıkçıya 742 lira ceza kesildi.

AA / Serkan Avci - Güncel

Sahil Güvenlik, Akdeniz, Mersin, su, Güncel, Haberler

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