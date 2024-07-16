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Mersin'de Yaralı Kartal Tedavi Altına Alındı

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Mersin'in Mut ilçesinde çoban tarafından yaralı bulunan kartalın tedavisine başlandı. Yaralı kartal, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Mersin'in Mut ilçesinde çoban tarafından yaralı bulunan kartalın tedavisine başlandı.

Yalnızcabağ Mahallesi'nde hayvanları otlattığı esnada yaralı halde kartal bulan Hasan Çeşme, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğüne iletti.

İhbar üzerine kartalı bulunduğu yerden alan ekipler, hayvanı şube müdürlüğüne getirerek koruma altına aldı.

Hayvan, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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