Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi görevlisi İbrahim Doğan, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın sahil kısmında deniz temizliği yaptığı sırada biri yaralı, diğeri hareketsiz 2 deniz kaplumbağası gördü.

Denizden çıkarılan deniz kaplumbağalarının birinin kabuğunun kırık ve yaralı olduğu, diğerinin de misinaya takılarak öldüğü belirlendi.

Yaralı deniz kaplumbağası Mezitli ilçesinde bir hayvan kliniğinde tedaviye alındı.