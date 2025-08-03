Mersin'de yapay zekayla oluşturulan fotoğraf şehit ailesini duygulandırdı

Van'da 14 yıl önce teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Angay'ın Mersin'de yaşayan ailesine, yapay zeka desteğiyle oluşturulan fotoğraf hediye edildi.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Van'ın Başkale ilçesi Gedikbaşı köyü yakınlarında 1 Ağustos 2011'de askeri konvoya ateş açılması sonucu şehit düşen Angay'ın, Sarıdana Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyarette bulundu.

Protokol üyeleri, şehidin babası Adil, annesi Ayşe, eşi Duygu ve oğlu Uras ile sohbet etti.

Ziyarette, Sarıdana Camisi'nin imam hatibi Ali Berat Guldalı tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerin okundu.

Dua edilmesinin ardından Guldalı'nın girişimiyle yapay zeka desteğiyle oluşturulan ve şehit Serkan Angay'ın da yer aldığı fotoğraf, aileye verildi.

Hediye karşısında duygulanan aile, ziyaretten dolayı teşekkür etti.