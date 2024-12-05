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Mersin'de Yapay Zeka ile Üretilen 'Bilge 3071' Filmi Tanıtıldı

Mersin'de Yapay Zeka ile Üretilen 'Bilge 3071' Filmi Tanıtıldı
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Mersin Üniversitesi'nde, yapay zeka teknolojileriyle hazırlanan 'Bilge 3071' film ekibi, öğrencilerle bir araya gelerek film hakkında bilgi verdi ve fragman gösterimi gerçekleştirdi.

Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri yapay zeka programlarında üretilen uzun metraj sinema filmi "Bilge 3071"in ekibi, Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Doktor Servet Can Dönmez'in Dijital Sinema dersi kapsamında fakültenin amfisinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte yapay zeka teknolojileri kullanılarak yapımına devam edilen "Bilge 3071"in yönetmenlerinden Onur Kaygın, film hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaygın, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduğunu söyledi.

Günümüzde yapay zekanın önemli hale geldiğine değinen Kaygın, hazırlayacakları filmle bu alanda öncü olmak istediklerini vurguladı.

Etkinlikte yapay zeka teknolojileriyle yapımı devam eden "Bilge 3071" filminin fragmanı da katılımcılara izletildi.

Film ekibindeki video artist Uzay Aras Yıldız, görsel tasarım uzmanı Deniz Kaygın, senarist Nisa Saydan, film ajansının koordinatörü Ezgi Yeşildal, kurumsal iletişim direktörü Selin Tekin, sanat ve görsel iletişim koordinatörü Ömer Kutay Seyrek de "Bilge 3071" filminde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Film ekibi, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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