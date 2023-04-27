Mersin'de yangında kaybolan işçiye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu

Mersin'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangında 1'i itfaiye eri, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangından 8 gün sonra kayıp olarak aranan işçiye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Cesetleri tanınmayacak haldeki 3 işçi ile kemikleri bulunan işçi için DNA incelemesi yapılacak.