Mersin'de Yangın Faciası: Büyükanne ve Torunu Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında 66 yaşındaki Ümmügülsüm Doğan ile 19 yaşındaki torunu Hamdican Doğan hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında Ümmügülsüm Doğan (66) ile torunu Hamdican Doğan (19), hayatını kaybetti.

Böğrüeğri Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Ümmügülsüm Doğan ile torunu Hamdican Doğan'ın cansız bedenleri bulundu. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
